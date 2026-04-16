Стало известно о «банде егерей»: десятки убийств в сибирской тайге скрывались годами

Север Красноярского края — это тысячи километров дорог, где между населёнными пунктами — десятки километров пустоты. Енисейский тракт уходит от Красноярска к Лесосибирску и дальше — к Енисейску, от него расходятся направления на Богучаны, Кежемский район и Кодинск. На карте — линии, в реальности — коридоры через лес, где связь пропадает, а поток машин редкий. Именно здесь, по данным региональных СМИ, годами происходили исчезновения: люди уезжали и не возвращались.
Машину нашли между развилками на Лесосибирск.
Утро, выезд из Красноярска. Мужчина двигался по Енисейскому тракту — около 300 километров до Лесосибирска, маршрут знакомый. Днём он позвонил и сказал, что будет через три часа, после чего связь оборвалась; по данным операторов, сигнал на таких участках «обрывается» в течение нескольких минут и может не появляться десятки километров. Вечером он не вышел на связь, через двое суток машину нашли в стороне от дороги, примерно в 20−30 километрах от ближайшего посёлка: двери закрыты, в салоне документы и сумка с вещами, следов аварии нет. Человека не было.
Поисковая группа прочесала лес вокруг — без результата. По словам водителей, регулярно работающих на этих маршрутах, подобные участки воспринимаются как «слепые зоны»: связь пропадает внезапно, а ближайшая помощь может находиться в десятках километров.
Исчезновения повторялись на разных направлениях.
Схожие случаи фиксировались на разных направлениях — Красноярск-Лесосибирск-Енисейск, отводы на Богучаны, трассы Кежемского района, дорога на Кодинск. Разные годы, разные люди, но одна логика: одиночная поездка, удалённый участок, внезапное исчезновение. Иногда оставалась машина, иногда не находили даже её, общей картины долго не было.
Участки без связи и камер.
На этих маршрутах есть отрезки без устойчивой связи, без АЗС на десятки километров, без камер и с минимальным трафиком. Если человек исчезает здесь, это происходит вне наблюдения, и именно такие зоны повторяются в ключевых случаях. Как отмечают местные жители, на некоторых участках машины могут не встречаться по часу и более, особенно в тёмное время суток или в межсезонье.
Поиски начинались с запозданием.
Зима, дорога в Богучанский район. Мужчина ехал вечером, около 17:30 сообщил, что выходит из зоны связи, после чего пропал. На следующий день родственники обратились в полицию, но изначально рассматривалась версия добровольного ухода, и поиски не сразу развернули в полном объёме. Машину нашли через несколько дней на ответвлении от трассы, следов борьбы не зафиксировали, человека не было.
Позже этот случай стали рассматривать как часть возможной цепочки. По словам источников, знакомых с ходом проверок, в ряде ситуаций первоначально отрабатывались версии, не связанные с преступлением, что приводило к потере времени на раннем этапе.
Почему их называют «егерями».
В региональной среде и медиа за этой предполагаемой группой закрепилось неофициальное название — «банда егерей». Речь не о подтверждённом статусе или должностях, а о характеристике: люди, которые ориентируются в тайге, знают лесные дороги, зимники и отводы от трасс, понимают, где нет связи и где можно действовать незаметно. В ряде версий упоминается, что они могли маскироваться под сотрудников лесных или охотничьих служб либо пользоваться знанием местности, как это делают егеря, — отсюда и название, закрепившееся в неформальном обороте. Официально такие формулировки не используются, так как детали следствие не раскрывает.
Как могли останавливать машины.
По версии, которую отрабатывают следственные органы, речь может идти о группе, хорошо знавшей территорию и точки, где можно остановить машину без риска быть замеченными. Вероятный сценарий выглядел так: на дороге появляется препятствие или сигнал остановиться, машина снижает скорость, контакт происходит быстро, после чего человек исчезает, а транспорт остаётся или отводится в сторону, не вызывая подозрений.
След уводил в сторону.
Весна, дорога с севера. Мужчина возвращался с заработков, днём сообщил, что уже в пути, но домой не приехал. Первые сутки отрабатывали версии, не связанные с преступлением, проверяли личные контакты и возможные конфликты. Лишь позже машину нашли на участке без связи, в стороне от трассы, человека не обнаружили, время было упущено.
Проверяют до нескольких десятков исчезновений.
По данным региональных источников, сейчас проверяется до 30−40 эпизодов, которые могут быть связаны между собой. Речь идёт о преступлениях, растянутых на годы, и ранее существовавших как отдельные дела. Если эта версия подтвердится, это одно из самых масштабных расследований подобного типа.
Машину нашли ночью на дороге к Кодинску.
Лето, ночная трасса. Мужчина ехал в сторону Кодинска, поток машин минимальный, последний сигнал телефона зафиксирован на лесном участке, после чего связь пропала. Машину позже нашли на расстоянии от дороги, без следов ДТП и с минимальными признаками постороннего вмешательства, человека не нашли.
Долгое время дела не связывали.
Долгое время считалось, что это разные преступления, каждое дело велось отдельно, и только спустя годы возник вопрос, не являются ли они частью одной цепочки. Именно это стало поворотным моментом.
Семья Усольцевых исчезла в горах и не оставила следов.
История семьи Усольцевых в этом контексте выглядит не как частный случай, а как один из самых тревожных эпизодов. 28 сентября 2025 года Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью отправились в поход в район Кутурчинского Белогорья — горную часть Партизанского района Красноярского края, где лесные массивы сочетаются со скальными участками, а связь нестабильна или отсутствует полностью.
После выхода на маршрут семья перестала выходить на связь, и тревогу подняли лишь спустя два дня — 30 сентября старший сын Ирины сообщил о пропаже, после чего началась масштабная поисковая операция.
В поисках участвовали более 1500 человек — спасатели, волонтёры, сотрудники силовых структур, обследовали обширную территорию, прочёсывали лес, проверяли маршруты, однако никаких следов семьи обнаружить не удалось. По словам участников поисковой операции, район проходили многократно, возвращаясь к одним и тем же точкам разными группами, но даже при таком масштабе не нашли ни вещей, ни признаков пребывания людей. Отдельные добровольцы отмечали, что местность сложная — с резкими перепадами, каменными выходами и густым лесом, где даже при массовом прочёсывании легко пропустить следы.
Последний сигнал мобильного телефона Сергея был зафиксирован вечером в день исчезновения — примерно в 7 километрах от Кутурчина, после чего связь оборвалась. Позже нашли автомобиль, однако внутри не оказалось необходимого туристического снаряжения, при этом, по имеющимся данным, сами они были легко одеты для похода в такой местности. Эти детали стали одной из ключевых странностей дела.
Рассматривались разные версии — от гибели из-за погодных условий до возможного нападения животных или третьих лиц, включая браконьеров, а также версия добровольного исчезновения. Ни одна из них не получила подтверждения. Активная фаза поисков завершилась 12 октября, однако уже в январе 2026 года работы возобновлялись, а появлявшиеся позже сообщения о том, что семью якобы нашли, были официально опровергнуты. По состоянию на апрель 2026 года их местонахождение остаётся неизвестным.
Ключевой момент — совпадение условий: удалённая территория, отсутствие связи, внезапное исчезновение без следов. Официальной связи между этим делом и серией исчезновений на трассах не установлено, однако при анализе подобных случаев именно такие истории неизбежно попадают в поле зрения — как совпадающие по сценарию.
Люди ехали в одиночку, а следствие годами собирало картину.
По имеющейся информации, жертв объединяют одиночные поездки, удалённые маршруты и перемещение с деньгами или товаром, что делало их уязвимыми. Эти признаки повторяются в разных случаях и формируют общий профиль риска, который долгое время не рассматривался как системный. Следствие обратило внимание на совпадения участков дорог, временных интервалов и типов маршрутов, и именно сопоставление этих факторов позволило выдвинуть версию о связи дел. Тайга при этом остаётся средой, где поиск объективно осложнён: огромные расстояния, сложный рельеф, отсутствие ориентиров, и если человека не находят в первые дни, вероятность обнаружения резко снижается. Речь идёт о зоне, охватывающей Енисейский тракт от Красноярска, направление на Лесосибирск и Енисейск, дороги Богучанского и Кежемского районов, трассы к Кодинску — тысячи километров, где контроль минимален.
Для семей пропавших эта история растянулась на годы: люди искали сами, обращались в правоохранительные органы, проверяли версии, но во многих случаях ответа не было, и даже сейчас часть обстоятельств остаётся неясной. История складывалась постепенно, без одной точки входа — без даты, без одного преступления и без единого фигуранта, что и не позволило ей сразу выйти на федеральный уровень.
Эти дороги остаются такими же.
Енисейский тракт остаётся тем же, дороги на Богучаны и Кодинск — те же, связь там по-прежнему пропадает, между посёлками всё так же десятки километров леса.
Люди, регулярно проезжающие эти маршруты, признают, что стараются не останавливаться на пустых участках без необходимости и держать связь до последнего сигнала. Именно здесь, на отрезках в десятки километров без связи, по данным проверок, чаще всего и обрываются последние сигналы телефонов. По этим дорогам продолжают ехать, и каждый, кто проходит эти участки, фактически пересекает те же точки, где люди исчезали и не возвращались.
