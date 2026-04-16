Двое детей погибли при атаке украинских беспилотников в Туапсе

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Жертвами падения обломков стали дети в возрасте пяти и четырнадцати лет. Ещё двое взрослых получили ранения, сейчас врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
Губернатор уточнил, что в городе получили повреждения пять частных и один многоквартирный дом, а также территории предприятий у морского порта. Кроме того, фрагменты БПЛА выбили окна в здании на территории сочинского посёлка Лоо.
«Выражаю глубокие соболезнования родным погибших», — написал Кондратьев.
Ранее на территории города была объявлена угроза атаки БПЛА.
