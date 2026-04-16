Дмитрий Демешин отправился в Верхнебуреинский район с рабочей поездкой

«В Верхнебуреинском районе накопился ряд острых вопросов. Вместе с правительством края будем разбираться и решать их».
Глава региона планирует осмотреть несколько важных для жителей Чегдомына объектов:
Взлетно-посадочную полосу, реконструкция которой застопорилась; Физкультурно-оздоровительный комплекс, который разрушается на глазах; Центральную районную больницу — она нуждается в капитальном ремонте; Кинотеатр и детский сад, в которых ремонт идет полным ходом; Парк «патриот».
«Обязательно заеду посмотреть, каким получился Центр досуга молодежи, который открывают после капремонта. И, конечно, встречусь с жителями Верхнебуреинского района — в Доме культуры, который благодаря реконструкции изменился до неузнаваемости», — добавил Дмитрий Демешин.