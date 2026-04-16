В Хабаровске мошенник прыгнул из окна третьего этажа, убегая от полиции

В Хабаровске сотрудники полиции задержали приезжего из Оренбургской области, Мужчина подозревается в мошенничестве с общим ущербом около 470 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Фигурант завел переписку на сайте знакомств с жительницей села Ильинка Хабаровского района. Он предложил ей помочь с ремонтом автомобиля, рассказав, что его приятель может привести запчасти из Владивостока, но по полной предоплате. Женщина перевела 18 тысяч рублей, после чего ее собеседник резко исчез.
Жителю Хабаровска он представился другим именем и рассказал, что занимается реализацией конфискованной техники и предложил инвестировать в расширение бизнеса. Потерпевший перевел 280 тысяч рублей, а также занял у знакомых еще 170 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили, что мошенник — 35-летний уроженец Оренбургской области. Оказалось, что ранее мужчина неоднократно был судим за мошенничества и кражи, а также отбывал наказание в исправительных колониях. Во время задержания он не стал открывать дверь и выпрыгнул в окно с третьего этажа в надежде скрыться.
«Мужчина остался жив. Сотрудники полиции незамедлительно вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи. В настоящее время злоумышленник находится под охраной в стационаре, его жизни ничего не угрожает», — рассказали в УМВД.
Возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант находится под подпиской о невыезде.