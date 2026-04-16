Генпрокуратура требует изъять активы на 500 млн — экс-глава таможни под судом

Генпрокуратура подала в суд иск к бывшему начальнику Московской областной таможни Вячеславу Романовскому. Ведомство требует передать государству его имущество и активы связанных с ним лиц. По оценке прокуратуры, их стоимость превышает 500 млн рублей.
Иск поступил в Зеленоградский районный суд Москвы 13 апреля. Предварительное заседание назначено на 20 апреля. Ответчиками указаны сам Романовский, его жена, дети и аффилированные лица. По версии ведомства, во время службы он нарушал антикоррупционные ограничения, включая запрет на ведение бизнеса.
Романовский работал в таможенных органах с 1993 по 2025 год и занимал руководящие должности в разных регионах. Официальный доход его семьи с 2000 года составил около 39 млн рублей. При этом, как указано в иске, через доверенных лиц было оформлено имущество на сумму, значительно превышающую этот доход.
В числе активов названа сеть фитнес-клубов Fresh Fit & Spa в Ставрополе. Для ее запуска в 2011 году были куплены помещения и оборудование не менее чем на 20 млн рублей. В 2013 году приобретены дополнительные объекты недвижимости площадью более 1200 квадратных метров.
Бизнес оформлен на супругу и детей, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели. По версии прокуратуры, фактически им управлял сам Романовский через доверенных лиц. Доходы от деятельности, как указано в иске, использовались для покупки нового имущества. Речь идет о недвижимости и автомобилях премиум-класса, включая Mercedes-Benz S400, BMW X4 и Tesla Model Y. Всего за 15 лет, по данным ведомства, приобретено 56 объектов на сумму около 500 млн рублей.
Прокуратура просит суд изъять это имущество в доход государства. Также заявлено требование взыскать более 60 млн рублей — это стоимость уже реализованных активов. Отдельно ведомство требует передать государству права на товарные знаки и домен, связанные с фитнес-сетью.
Отдельный иск подан к бывшему заместителю министра транспорта России Алексею Семенову. По данным источника, сумма требований превышает 6 млрд рублей.
В перечень активов включены 15 автомобилей иностранного производства, в том числе представительского класса. Среди них указаны Cadillac Escalade 2022 года, BMW X7 2021 года, два Porsche Cayenne 2019 года и мотоцикл Harley Davidson. Также в иске фигурирует яхта стоимостью около 7 млн рублей, оформленная на родственника.
Прокуратура требует изъять более 25 объектов жилой недвижимости и земельных участков в Москве, Подмосковье и Сочи. В числе активов — крупные квартиры, жилой дом площадью более 370 квадратных метров и участки площадью около 20 и 21 тысячи квадратных метров. Кроме того, в иск включены 48 нежилых зданий и помещений в Москве, Московской области и Ялте. Также указано более 25 машиномест.
