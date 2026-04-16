Двое детей погибли, еще двое взрослых пострадали при атаке БПЛА на Туапсе

В результате атаки беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым домам в Туапсе погибли двое несовершеннолетних — пяти и 14 лет. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

— Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних — пяти и 14 лет. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Поручил главе муниципального округа Сергею Бойко оказать всю необходимую помощь семьям, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадали еще двое взрослых, им оказывают медицинскую помощь.

В Туапсе из-за падения обломков повреждены пять частных и один многоквартирный жилой дом. Администрация разворачивает пункт временного размещения. Многочисленные обломки упали также на территории предприятий в районе морского порта.

В сочинском поселке Лоо обломки беспилотников повредили навес и выбили окна в двухэтажном частном доме, пострадавших нет.

Ранее очевидцы сообщили, что слышали около семи взрывов в разных частях Сочи.

11 апреля в городе Льгове в результате атаки беспилотника пострадали три человека, среди раненых — годовалый ребенок. Удар пришелся по автозаправке и произошел после 16:00, в период объявленного пасхального перемирия. У ребенка диагностировано осколочное ранение головы.

