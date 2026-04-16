Под Новосибирском двое детей 18 месяцев терпели побои от отчима

Всё изменилось благодаря одной соседке — Людмиле Акашиной. Она не смогла остаться в стороне: подкармливала детей, звонила в опеку, а в решающий день настояла, чтобы полиция не уезжала до приезда специалистов по делам несовершеннолетних. Когда детей изымали из квартиры, в холодильнике нашли лишь половину луковицы и кусок теста. У Паши не было ни одной вещи — его одели в одежду дочери соседки, чтобы он не ехал в больницу голым.