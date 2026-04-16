Под Новосибирском двое детей 18 месяцев терпели побои от отчима

Дети почти не выходили на улицу, не имели своей одежды, часто голодали.

В Искитиме Новосибирской области двое детей — 8-летняя Катя (здесь и далее имена и фамилии изменены) и 4-летний Паша — пережили 18 месяцев настоящего ада. Они жили в двухкомнатной квартире с пьющей матерью, её агрессивным сожителем и глухонемым дедушкой.

Дети почти не выходили на улицу, не имели своей одежды, часто голодали. Паша к пяти годам не был приучен к горшку, знал лишь несколько слов и в ужасе прятался от взрослых. Катя, покрытая синяками, приходила в школу с рюкзаком, полным еды, собранной со столов во время чаепитий.

Всё изменилось благодаря одной соседке — Людмиле Акашиной. Она не смогла остаться в стороне: подкармливала детей, звонила в опеку, а в решающий день настояла, чтобы полиция не уезжала до приезда специалистов по делам несовершеннолетних. Когда детей изымали из квартиры, в холодильнике нашли лишь половину луковицы и кусок теста. У Паши не было ни одной вещи — его одели в одежду дочери соседки, чтобы он не ехал в больницу голым.

Сейчас Катя учится читать и писать, педагоги хвалят её за старание. Паша начинает доверять взрослым, пытается говорить. Оба всё ещё просят добавку и стараются взять хлеба про запас — привычка, оставшаяся от голодного прошлого.

Узнать больше по теме
ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.
Читать дальше