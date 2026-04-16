Экс-чиновницу обвинили в махинациях с землей в Приморье

В Приморском крае завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей чиновницы, которая занималась земельными и имущественными вопросами. Ей вменяют два эпизода превышения должностных полномочий. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Женщина, пользуясь должностью, незаконно распорядилась участками во Владивостоке и тем самым нанесла ущерб краевому бюджету и нарушила права неопределенного круга лиц. Так, участок площадью более 4 тысяч квадратных метров в районе улицы Нерчинская продали за 6 миллионов рублей — это около 30% от его кадастровой стоимости, тогда как рыночная цена доходила до 23 миллионов.
Земля вышла из собственности края и затем использовалась в коммерческих целях, в том числе под многоквартирный дом. Похожая история, по данным следствия, была с участком на улице Фонвизина: его передали в долевую собственность кооператива, а разница между кадастровой и льготной ценой составила свыше 12 миллионов рублей. В обоих случаях люди были лишены возможности купить землю через публичные торги.
«Следственными органами по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора департамента земельных и имущественных отношений. Она обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного статьей УК РФ “Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность”», — рассказали в СУ СКР по Приморскому краю.
Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением уже направлены в суд. Оперативное сопровождение расследования обеспечивали сотрудники силовой службы.