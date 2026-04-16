СК проверяет IT-компанию в Петербурге — сотрудники заявили о долгах

Днем 15 апреля в Санкт-Петербурге прошли обыски в офисе IT-компании RC Group по уголовному делу о невыплате заработной платы. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Следственные действия связаны с заявлением бывших сотрудников компании. По их данным, выплаты задерживались более чем на три месяца. Проверка ведется по статье 145 УК РФ.
Компания RC Group зарегистрирована в 2020 году в Санкт-Петербурге и позиционирует себя как разработчик IT-решений. Управляющая структура — ООО УК «ЭРСИ ГРУПП». Среди собственников указаны Мария Михайлова, Елена Мищенко и Егор Патов. Генеральный директор — Дмитрий Лазаров. Основной продукт — так называемые готовые решения для бизнеса, предполагающие начисление бонусов участникам за распространение продуктов через кассовые сервисы.
По информации источников издания, следственные мероприятия в офисе подтвердили представители силовых структур. Связаться с Марией Михайловой вечером 15 апреля не удалось: телефон недоступен, в мессенджерах активности не фиксируется.
Проблемы у компании, по данным бывших сотрудников, начались после событий лета 2025 года в Екатеринбурге. Тогда ряд клиентов заявил, что приобрел в кредит франшизу, доход по которой, по их утверждению, зависел от привлечения новых участников. Несколько человек обратились в полицию, заподозрив признаки финансовой пирамиды. В самой компании эту информацию ранее опровергали.
Дополнительные риски отражены в системе СПАРК. В числе факторов — рост налоговой задолженности и поданный Федеральной налоговой службой иск о банкротстве. На момент публикации он оставлен без движения. При этом по итогам 2024 года компания отчиталась о прибыли в размере 27 млн рублей.
Мария Михайлова ранее участвовала в политической кампании 2024 года как кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от партии «Родина», но сняла кандидатуру в пользу действующего главы региона. До запуска бизнеса работала в структурах Евгения Пригожина.
