Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туапсе из-за атаки БПЛА погибли двое несовершеннолетних

Двое несовершеннолетних погибли из-за атаки БПЛА на жилые дома в Туапсе.

Источник: Аргументы и факты

В Туапсе в результате атаки беспилотников по жилым домам погибли двое несовершеннолетних. Жертвами стали дети в возрасте пяти и четырнадцати лет, сообщил сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, также пострадали двое взрослых. Им оказывается необходимая медицинская помощь, информация о состоянии уточняется.

Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших и поручил местным властям обеспечить пострадавших всей необходимой поддержкой.

Ранее в липецком Ельце в результате налета беспилотников погиб один человек и еще пятеро пострадали. Также получили повреждения несколько домов в городе и возник пожар в доме в селе Долгоруково.

