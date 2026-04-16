В Туапсе из-за атаки БПЛА погибли двое несовершеннолетних

В Туапсе в результате атаки беспилотников по жилым домам погибли двое несовершеннолетних. Жертвами стали дети в возрасте пяти и четырнадцати лет, сообщил сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, также пострадали двое взрослых. Им оказывается необходимая медицинская помощь, информация о состоянии уточняется.
Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших и поручил местным властям обеспечить пострадавших всей необходимой поддержкой.
Ранее в липецком Ельце в результате налета беспилотников погиб один человек и еще пятеро пострадали. Также получили повреждения несколько домов в городе и возник пожар в доме в селе Долгоруково.