В школах Туапсе отменили занятия после налёта БПЛА

«Сегодня, 16 апреля, в связи с ситуацией, в Туапсе отменены занятия в городских школах и других образовательных учреждениях», — указано в сообщении.
В администрации района добавили, что в детских садах города организуют работу дежурных групп.
Напомним, этой ночью в результате террористической атаки беспилотников ВСУ по жилым домам в Туапсе погибли двое детей. Один из погибших 5-летний ребёнок, второй — 14-летний подросток. Также пострадали двое взрослых.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.