3 миллиарда рублей исчезли — обвиняемый получил 5 лет условного срока

Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшему генеральному директору интернет-ретейлера Wikimart Андрею Кленину по делу о растрате средств АКБ «Финпромбанк». Об этом сообщает ТАСС из зала суда.
Суд признал Кленина виновным по части 4 статьи 160 УК РФ и назначил пять лет лишения свободы условно. Речь идет о присвоении денежных средств в особо крупном размере.
По материалам дела, общий ущерб по эпизодам превышает 3 млрд рублей. Кленину вменялось участие в хищении 651 млн рублей. Еще один фигурант, Михаил Левитин, также получил условный срок. Сергей Спиридонов приговорен к семи годам колонии. В отношении двух других участников уголовное преследование прекращено из-за истечения сроков давности.
Следствие установило три эпизода: хищение 651 млн рублей, 500 млн рублей и более 1,5 млрд рублей. Наказание каждому обвиняемому определялось с учетом роли в этих эпизодах.
Уголовное дело расследуется с 2017 года. Оно связано с выводом средств из «Финпромбанка», который впоследствии не смог вернуть вкладчикам свыше 3 млрд рублей. По версии следствия, часть денег была выведена через кредиты, оформленные на структуру Wikimart, которой руководил Кленин.
В 2018 году Банк России лишил «Финпромбанк» лицензии. О задержании Кленина стало известно в июле 2024 года.
По данным Следственного комитета, в декабре 2023 года установлена причастность акционеров и руководителей банка Станислава Перминова и Анатолия Гончарова к хищению около 9 млрд рублей в 2015—2016 годах. Оба объявлены в розыск.
Представители гособвинения и защиты заявили о намерении обжаловать приговор.
