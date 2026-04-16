При сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее погибли минимум 10 человек

Число жертв может возрасти, сообщает Radio New Zealand.

СИДНЕЙ, 16 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли в результате схода оползня в восточной части Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, инцидент произошел в провинции Восточная Новая Британия, расположенной к северо-востоку от основной территории страны, на острове Новая Британия. Оползень сошел на деревню Газель после длительных проливных дождей и паводков.

Отмечается, что под завалами могли оказаться люди, которые числятся пропавшими без вести, в связи с чем число жертв может возрасти. Спасательные службы продолжают работы на месте происшествия.