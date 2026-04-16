Раб любви: молодая женщина очаровал и обокрала омского пенсионера

Пожилому омичу пришлось по вкусу предложение своего знакомого о внезапном застолье. В квартире хозяина 64-летний мужчина обнаружил очаровательную 33-летнюю гостью, которая многообещающе принимала от него неуклюжие знаки внимания. Компания активно употребляла алкоголь, и в какой-то момент пожилой мужчина уснул. Уже утром омич обнаружил пропажу своего телефона и пошел в полицию. Сотрудники ведомства быстро разобрались в ситуации, выяснив, что телефон был похищен присутствовавшей на пиршестве молодой женщиной. В тот же день оперативники задержали злоумышленницу возле ее дома вместе с дедушкиным телефоном: похищенное имущество сдать в ломбард она не успела. Телефон изъят. По факту кражи возбуждено уголовное дело.