Дело об убийствах расширили — миллиардеру Сулейманову вменили создание ОПС

Следствие ужесточило обвинение миллиардеру Ибрагиму Сулейманову по делу об убийствах. Ему добавили статью о создании преступного сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Ранее Сулейманову вменяли организацию двух убийств и одного покушения. Теперь речь идет о более тяжком составе — создании ОПС. По данным следствия, аналогичную статью получили и другие участники дела.
Бизнесмена задержали 3 октября 2025 года в доме на Рублевке. После допроса его арестовали. Дело касается преступлений, которые, по версии следствия, произошли в 1999 и 2004 годах, а также покушения в 2025 году.
Одной из жертв назван бывший глава Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгий Таль. Его убили в 2004 году.
По делу проходят еще несколько человек. Басманный суд Москвы отправил под арест четырех фигурантов. Среди них — гражданин Украины Денис Зейкан, который, по данным следствия, использовал другое имя и после освобождения продолжил участие в преступной группе. Следствие считает, что он был причастен к покушению в 2021 году.
Еще один фигурант — Ахмед Батырсаханов. Ранее он уже был судим за стрельбу по десантникам.
В рамках расследования силовики провели более 40 обысков в Москве, Подмосковье и Дагестане. Изъяты документы и носители информации, которые сейчас изучают следователи.
Следствие полагает, что преступления могли быть тщательно спланированы и связаны между собой. Всем фигурантам дела грозит длительное лишение свободы, вплоть до пожизненного. Представители следствия продолжают устанавливать все обстоятельства и возможных участников.
Читайте также: Стало известно о «банде егерей»: десятки убийств в сибирской тайге скрывались годами.