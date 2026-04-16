Пьяная компания избила врача и медсестру в Экибастузе

Инцидент в больнице Экибастуза: нападение на медицинских работников
12 апреля рано утром в травмпункт больницы Экибастуза за медицинской помощью обратился местный житель. Мужчина был в сопровождении двух нетрезвых друзей.
По предварительным данным, сопровождающие вели себя вызывающе и на замечание врача отреагировали агрессивно. Отказываясь выйти из помещения, компания молодых людей стала наносить удары врачу. Телесные повреждения получила и медсестра, пытавшаяся вмешаться в ситуацию.
«В настоящее время оба пострадавших медицинских работника с травмами госпитализированы в больницу. Оперативно прибывшими сотрудниками полиции все трое подозреваемых были задержаны на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
Подозреваемые задержаны: двое водворены в изолятор временного содержания (ИВС), один помещён в специальную палату и находится под конвоем полиции.