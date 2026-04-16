Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяная компания избила врача и медсестру в Экибастузе

В Павлодарской области расследуют уголовное дело по факту применения насилия в отношении медицинских работников, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

Инцидент в больнице Экибастуза: нападение на медицинских работников

12 апреля рано утром в травмпункт больницы Экибастуза за медицинской помощью обратился местный житель. Мужчина был в сопровождении двух нетрезвых друзей.

По предварительным данным, сопровождающие вели себя вызывающе и на замечание врача отреагировали агрессивно. Отказываясь выйти из помещения, компания молодых людей стала наносить удары врачу. Телесные повреждения получила и медсестра, пытавшаяся вмешаться в ситуацию.

«В настоящее время оба пострадавших медицинских работника с травмами госпитализированы в больницу. Оперативно прибывшими сотрудниками полиции все трое подозреваемых были задержаны на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Подозреваемые задержаны: двое водворены в изолятор временного содержания (ИВС), один помещён в специальную палату и находится под конвоем полиции.