Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейский в Хабаровске арестован за взятку от проститутки

Горожанка заплатила 300 тысяч рублей, чтобы её не привлекли к ответственности.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске за взятку арестован 38-летний сотрудник уголовного розыска краевого УМВД, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В марте, находясь на территории Краснофлотского района полицейский, по версии следствия, получил от горожанки взятку в размере не менее 300 тысяч рублей за то, чтобы она не привлекалась к уголовной ответственности за организацию занятий проституцией.

— Возбуждено уголовное дело о получении должностным лицом взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, полиция задержала хабаровчан за организацию интим‑услуг на базе саун.