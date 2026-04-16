Полицейский в Хабаровске арестован за взятку от проститутки

В Хабаровске за взятку арестован 38-летний сотрудник уголовного розыска краевого УМВД, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В марте, находясь на территории Краснофлотского района полицейский, по версии следствия, получил от горожанки взятку в размере не менее 300 тысяч рублей за то, чтобы она не привлекалась к уголовной ответственности за организацию занятий проституцией.
— Возбуждено уголовное дело о получении должностным лицом взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
