В Иркутске полицейские задержали двух молодых людей с крупной партией мефедрона

Находясь на маршруте патрулирования в Свердловском округе областного центра, во дворе дома на улице Мамина-Сибиряка, сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину, который вёл себя подозрительно и оглядывался по сторонам. При проверке документов он заметно нервничал, после чего рассказал, что у него есть запрещённые вещества. В ходе личного досмотра у 20-летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли расфасованные пакеты с порошкообразным веществом. Проведённая экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик мефедрон массой более 5,5 грамма.