В Иркутске полицейские задержали двух молодых людей с крупной партией мефедрона

Находясь на маршруте патрулирования в Свердловском округе областного центра, во дворе дома на улице Мамина-Сибиряка, сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину, который вёл себя подозрительно и оглядывался по сторонам. При проверке документов он заметно нервничал, после чего рассказал, что у него есть запрещённые вещества. В ходе личного досмотра у 20-летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли расфасованные пакеты с порошкообразным веществом. Проведённая экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик мефедрон массой более 5,5 грамма.
При обыске сотрудники полиции обнаружили и изъяли у 19-летнего знакомого фигуранта, проживавшего с ним в одной квартире, ещё более 9 граммов мефедрона.
Позже полицейские выяснили, что ранее в лесном массиве злоумышленники успели оборудовать «тайники» с запрещёнными веществами. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД изъяли 5 закладок с синтетикой общей массой более 2,5 грамма.
Следователи отдела полиции № 3 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» возбудили уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершённый группой лиц по предварительному сговору). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.