Житель Минусинска хранил в гараже 14 тысяч литров поддельного алкоголя

Жителя Минусинска подозревают в незаконном обороте поддельного алкоголя. В гараже его родственника нашли 14 тысяч литров фальсифицированных спиртных напитков. Об этом сообщили 16 апреля в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, 49-летний подозреваемый через неизвестных людей купил партию немаркированной спиртосодержащей продукции. Ее привезли из Новосибирской области. После этого фигурант поместил товар в гараже своего родственника и хранил его для дальнейшей продажи.
В эти планы вмешались сотрудники краевого управления ФСБ, которым стало известно у крупной партии незаконного товара. В гараже нашли и изъяли 2792 бутылки и четыре канистры с алкоголем. Общий объем жидкости составил около 14 тысяч литров. Химическая экспертиза показала, что в ней содержится этиловый спирт. Стоимость изъятой продукции составляет примерно 15 миллионов рублей.
Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.