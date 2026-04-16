После атаки БПЛА в Туапсе отменили занятия в школах: при ударах погибли двое детей

В Туапсе отменили занятия в учебных учреждениях после ночной атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Туапсе ночью подвергся налету украинских беспилотников. В результате агрессии Киева погибли двое несовершеннолетних жителей. В связи с атакой БПЛА в образовательных учреждениях Туапсе отменили занятия. Так сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко в Telegram-канале.

По его словам, в отношении маленьких детей также приняты необходимые меры безопасности. Так, в детсадах города организовали дежурные группы.

«В связи с ситуацией в Туапсе отменены занятия в городских школах и других образовательных учреждениях», — оповестил Сергей Бойко.

Ночью взрывы прогремели также в украинских городах. В том числе, их зафиксировали в Киеве. Воздушная тревога была объявлена в большинстве областей Украины. В Киеве серию взрывов услышали около 04:30.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше