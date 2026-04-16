В Киеве вновь объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве во второй раз с начала суток. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Предыдущая тревога продолжалась 2,5 часа.
Сирены также работают в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше