85-летняя бабушка на острове Сарпинский пырнула ножом гостью

Жительница хутора Кожзавод на острове Сарпинский в Волгограде едва не.

Жительница хутора Кожзавод на острове Сарпинский в Волгограде едва не убила приехавшую к ней в гости знакомую. По данным источника ИА «Высота 102», происшествие случилось вечером 11 апреля. Медикам пришлось срочно оказывать первую помощь 45-летней женщине с ножевым ранением. Пострадавшую затем эвакуировали в одну из больниц Волгограда. Подозреваемой оказалась 85-летняя жительница хутора. Пенсионерку сначала задержали, затем отпустили под подписку о невыезде.

Известно, что конфликт между женщинами возник в ходе употребления спиртных напитков. К счастью, пострадавшую удалось спасти, однако она до сих пор находится в реанимации.

На фото читателей V102.RU: в этом доме произошла резня.