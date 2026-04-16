Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Занятия в школах Туапсе отменили после атаки БПЛА

В Туапсе в четверг, 16 апреля, отменены занятия в первую смену в городских школах и других образовательных учреждениях. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

— Сегодня, 16 апреля, в связи с ситуацией, в Туапсе отменены занятия в первую смену в городских школах и других образовательных учреждениях, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в детских садах города организованы дежурные группы.

Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым домам в Туапсе погибли двое несовершеннолетних — пяти и 14 лет.

15 апреля в период с 09:00 до 17:00 российские силы противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотников в небе над российскими регионами.

7 апреля беспилотник атаковал скорую помощь, приехавшую к пострадавшим в школе в селе Великая Знаменка Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки пострадали шесть человек, из них пятеро — дети.

