Занятия в школах Туапсе отменили после атаки БПЛА

В Туапсе в четверг, 16 апреля, отменены занятия в первую смену в городских школах и других образовательных учреждениях. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в детских садах города организованы дежурные группы.
Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым домам в Туапсе погибли двое несовершеннолетних — пяти и 14 лет.
15 апреля в период с 09:00 до 17:00 российские силы противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотников в небе над российскими регионами.
7 апреля беспилотник атаковал скорую помощь, приехавшую к пострадавшим в школе в селе Великая Знаменка Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки пострадали шесть человек, из них пятеро — дети.