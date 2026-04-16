Двоих наркосбытчиков задержали в Иркутске

IrkutskMedia, 16 апреля. В Иркутске задержали двух предполагаемых сбытчиков крупной партии наркотических веществ. Преступники хранили товар в одном из домов города и в лесу.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, во время патрулирования Свердловского округа сотрудники постовой службы заметили 20-летнего молодого человека, который вёл себя подозрительно. Во время проверки документов мужчина заметно нервничал, а после рассказал полиции, что у него при себе имеются запрещённые вещества.
В ходе досмотра у преступника были найдены расфасованные пакеты с порошкообразным веществом массой более 5,506 г. В этот же день сотрудники полиции задержали и досмотрели 19-летнего подельника злоумышленика. У того в квартире изъяли более 9 г наркотического вещества.
Во время двальнейших разбирательств выяснилось, что злоумышленники хранили товар в «тайниках», оборудованных в лестном массиве. Общая масса превысила более 2,5 г.
В настоящее время преступники задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
Ранее агенство сообщало, что в марте в Жигаловском районе задержали четырёх членов ОПГ за торговлю наркотиками. Участникам преступной группировки от 26 до 38 лет.