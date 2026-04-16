Силовики провели обыски в IT-компании экс-кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе IT-компании RC Group, совладельцем которой является экс-кандидат в губернаторы Мария Михайлова. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в «Фонтанке».

Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела, связанного с невыплатой заработной платы. Заявление на руководство организации написали ее бывшие сотрудники. Они утверждают, что выплаты не начислялись более трех месяцев, передает издание.

Кроме того, днем ранее силовики нагрянули с обысками в автосалон, расположенный на Ленинградском проспекте в Москве. Причина их визита не уточняется. Правоохранители пробыли в здании несколько часов.

Недавно московский офис редакции «Новая газета» тоже подвергся обыску. Он был связан с уголовным делом, которое возбудили по факту незаконного использования, передачи, сбора и хранения компьютерной информации, содержащей персональные данные. После силовики задержали журналиста Олега Ролдугина.