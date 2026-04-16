В Ростовской области задержана группа диверсантов-поджигателей

В состав группы входили как иностранцы, так и россияне в возрасте от 16 до 32 лет.

Сотрудники регионального УФСБ совместно с коллегами из других субъектов задержали группу лиц, подозреваемых в совершении диверсий на территории России. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

По данным ведомства, задержанные за денежное вознаграждение поджигали объекты транспортной, энергетической и коммуникационной инфраструктуры, а также автомобили сотрудников правоохранительных органов. В состав группы входили как иностранцы, так и россияне в возрасте от 16 до 32 лет.

Следствие полагает, что фигурантов завербовали через мессенджер Telegram — они откликнулись на предложения о «быстром заработке» в тематических каналах. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о диверсии и террористическом акте. Санкции статей предусматривают длительные сроки лишения свободы.