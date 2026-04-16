В Ростове насчитали 1370 горожан, пострадавших от атак БПЛА ВСУ

В 2025 году материальную помощь от городских властей после атак дронов получили 1370 жителей Ростова. Об этом говорится в отчете главы администрации Александра Скрябина.
На эти выплаты из резервного фонда было выделено порядка 29,7 миллиона рублей. Деньги перечисляли тем, кто пострадал имуществом или здоровьем.
В документе также приведены самые тяжёлые случаи. Так, в январе 2026 года удар по Левенцовскому микрорайону привёл к пожару в многоквартирном доме: один человек погиб, ещё несколько были ранены. А в декабре 2025 года аналогичная атака в Западном жилом массиве также закончилась возгоранием и пострадавшими.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.