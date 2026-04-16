Двое детей погибли в Туапсе при атаке БПЛА, идет работа ПВО

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Туапсе погибли двое детей — пяти и четырнадцати лет. Об этом в четверг сообщил в своем Telegram-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних — 5 и 14 лет», — говорится в сообщении.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать им всю необходимую помощь.
Также пострадали двое взрослых. В настоящий момент они находятся под присмотром врачей. При падении обломков повреждены пять частных домов и один многоквартирный. Для жильцов разворачивают пункт временного размещения. Фрагменты дронов упали также на территории предприятий в районе морского порта.
Глава Туапсе Сергей Бойко уточнил, что на местах ЧП работают экстренные службы. При этом отражение атаки продолжается. Небольшие разрушения зафиксированы и в сочинском поселке Лоо. Там в двухэтажном частном доме в результате атаки были выбиты окна и поврежден навес. В Лоо пострадавших нет.
Украинские формирования не прекращают попыток нанесения ударов по территории России. По данным Минобороны, атаки фиксируются практически каждый день. Президент России Владимир Путин в конце 2025 года поставил задачу расширить буферную зону на северо-востоке Украины — в Харьковской и Сумской областях. Цель создания такой зоны — отодвинуть украинские войска и вооружения от российской границы, чтобы ограничить возможность обстрелов и атак беспилотников на приграничные регионы России.
Недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что территориальные разногласия России и Украины заключаются буквально в «считанных километрах» — речь идет примерно о 17−18% территории Донецкой народной республики, которые осталось освободить. Он также подчеркнул, что Россия хочет устойчивого мира, и он может наступить уже сегодня, если Владимир Зеленский примет решение о выводе войск из Донбасса.