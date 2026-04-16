Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ачинске ищут избившего школьника ложкой для обуви мужчину

В Красноярском крае мужчина нанес травмы незнакомому подростку ложкой для обуви.

Источник: Комсомольская правда

В Ачинске полицейские проводят проверку по случаю избиения школьника в подъезде одной их многоэтажек города. Об этом рассказали 16 апреля в МВД по Красноярскому краю.

Накануне в дежурную часть поступило сообщение из больницы об обращении 13-летнего мальчика со следами побоев. Медики оказали ему помощь и отпустили домой. Подросток рассказал, что на него напал незнакомый мужчина с металлической ложкой для обуви.

В тот же вечер в полицию пришла с заявлением о случившемся мать этого школьника. 49-летняя женщина объяснила, что ее сын с друзьями находился в подъезде многоквартирного дома. Агрессивно настроенный незнакомый мужчина решил выгнать ребят на улицу. По словам обратившейся, неадекват с ложкой для обуви догнал одного из подростков и начал наносить удары.

Пока сотрудники полиции выясняют детали случившегося и ищут мужчину, который травмировал школьника.