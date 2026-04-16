Shot: Мужчина избил подростка ложкой для обуви в Красноярском крае

Мужчина избил подростка ложкой для обуви в Красноярском крае. Об этом в четверг, 16 апреля, пишет Shot.
Инцидент произошел в Ачинске. По данным источника, дети сидели в подъезде дома, когда на шум вышел один из жильцов и погнался за ними с металлической ложкой для обуви.
Большинство подростков убежали, но одного 13-летнего парня мужчина догнал и начал со всей силы избивать около подъезда. Мальчика спас проходивший мимо мужчина, который остановил агрессора, а затем помог пострадавшему подняться и отвел его домой. У ребенка множество ушибов и переломы. В данный момент полиция проводит проверку по данному инциденту, передает Telegram-канал.
Ранее в полицию на банду подростков пожаловались жители Мытищ. Хулиганы избили одного юношу, а также двух мужчин. Они нападают на прохожих и снимают происходящее на видео. Жертвами банды могли стать около 15 человек. Что еще известно об этих подростках и могут ли их привлечь к уголовной ответственности, разбиралась «Вечерняя Москва».