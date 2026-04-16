В Киеве и области произошли взрывы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Взрывы вновь слышны в Киеве. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По данным, опубликованным в его Telegram-канале, звуки взрывов связаны с работой систем противовоздушной обороны (ПВО). Украинские СМИ также пишут о мощных взрывах в Киеве. Ранее уже сообщалось о взрывах в Киеве.
Кроме того, взрывы раздаются в Киевской области. Региональная военная администрация также пишет в своем Telegram-канале, что они связаны с работой систем ПВО. Жителей региона просят не вести фото- и видеосъемку.