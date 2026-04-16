Жена пропавшего Героя России Асылханова не верит в его добровольное исчезновение

После пропажи Героя России СК возбудил уголовное дело об убийстве. Мужчина ушел из дома 3 апреля, но так и не вернулся. Жена 23-летнего военного заявила, что ее муж ни с кем не ссорился и не получал угроз. Что могло случиться с Асылхановым — в материале «Вечерней Москвы».