Жена пропавшего Героя России Асылханова не верит в его добровольное исчезновение

Герой России Алексей Асылханов, внезапно пропавший в Кемеровской области, не мог исчезнуть добровольно. Такое мнение в четверг, 16 апреля, выразила его супруга Валерия.
— Он сообщил бы мне, он бы так не молчал, — цитирует ее ТАСС.
Жена бойца добавила, что большую часть времени они проводили вместе, и он никогда не скрывал от нее своих планов. Кроме того, вредных привычек у Асылханова не было, поэтому его исчезновение всех удивило.
После пропажи Героя России СК возбудил уголовное дело об убийстве. Мужчина ушел из дома 3 апреля, но так и не вернулся. Жена 23-летнего военного заявила, что ее муж ни с кем не ссорился и не получал угроз.