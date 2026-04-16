Истошные крики подростка не остановили изверга из Ачинска, избивавшего его ложкой для обуви

Ранее Life.ru писал, что в Омске мужчина натравил стаффордширского терьера на женщину-заводчицу, оттаскал её за волосы и избил ногами. Инцидент произошёл во время выгула собак. Потерпевшая обратилась в полицию, нарушителя задержали. Ему грозит до двух лет лишения свободы.