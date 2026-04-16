Начальник управления полиции задержан в Атырау

Атырау. 16 апреля. КазТАГ — В Атырау уволен и задержан начальник управления полиции Бактыбек Исаев, в отношении которого возбуждено уголовное дело, передает корреспондент агентства.

Источник: Казахское телеграфное агентство

«В ходе проводимой министерством внутренних дел плановой служебной проверки были установлены факты противоправных действий со стороны начальника управления полиции города Атырау. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование. В установленном порядке он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и заключен в изолятор временного содержания», — сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.