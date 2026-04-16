Начальник управления полиции задержан в Атырау

«В ходе проводимой министерством внутренних дел плановой служебной проверки были установлены факты противоправных действий со стороны начальника управления полиции города Атырау. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование. В установленном порядке он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и заключен в изолятор временного содержания», — сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.