Скрыться не смогли. 11 террористов ждут суда за подготовку серии подрывов

Операция ФСБ не позволила преступникам осуществить свои замыслы.

Днём они казались обычными людьми. У них были семьи, дети, образование, стабильный заработок. Никто не подозревал, что часть зарплаты эта группа из 11 человек собирает на покупку оружия и веществ для изготовления взрывчатки, чтобы стереть с лица земли правительственные здания в Дагестане.

Операция ФСБ не позволила преступникам осуществить свои замыслы. Подробности — в материале Rostov.aif.ru.

Чёткая иерархия.

Идея у будущих террористов родилась в начале 2022 года, когда они собрались за чаем у 35-летнего Ямлихана Алиева*. «Духовным» наставником выступал Магомед Муридбеков. Всего в террористическую группу вошли 11 человек: Алиев Ямлихан, Муридбеков Магомед, Амаев Самир*, Амаев Магомед, Абубакаров Шамиль, Дышниев Рустам, Акуев Касум*, Алибеков Алибек*, Магомедов Муртазали*, Алиев Али*, Ахмедов Артур.

Самому молодому — Алибекову — из этой жестокой преступной ячейки исполнилось всего 20 лет. Кто мог подумать, что юноша выберет кровавый путь терроризма вместо того, чтобы поступить в вуз или начать ухаживать за девушками.

Как выяснил rostov.aif.ru из собственного источника, большинство участников группы имели среднее или высшее образование, работали на стройках, в охранных структурах или занимались бизнесом.

Известно, что Магомед Муридбеков женат. У него три сына. Алиев Али проживал с родителями и гражданской женой. У Самира Амаева четверо детей, у Ямлихана Алиева — трое пасынков и один родной сын.

Ямлихан Алиев окончил университет на юге России, получил диплом специалиста по геологической разведке нефти и газа. В 2012 году он устроился в частное охранное предприятие, патрулировал здание налоговой инспекции. Казалось бы, классический путь человека, который строит жизнь на земле, в труде, в семье.

Но в материалах следствия сквозит леденящий контраст: именно в этом доме за чаем собирались единомышленники. Здесь распределялись роли, обсуждались закупки химикатов, согласовывались маршруты перепрятывания оружия.

Дом, призванный быть крепостью для близких, превратился в командный пункт. Ямлихан, по версии следствия, взял на себя роль лидера и координатора. По данным УФСБ России по Республике Дагестан, финансирование шло через «общак», часть доходов от работы и бизнеса перечислялась на общие цели. На встрече в доме Ямлихана распределили роли: координатор, идеолог, исполнители поручений. Целью стало создание вооружённого формирования для дестабилизации работы госорганов.

Скачав на планшет инструкции по сборке самодельных взрывных устройств, подполье перешло к практике. Компоненты заказывали через маркетплейсы. Также преступники скупали оружие. Тайники устраивали на пустырях, в сараях, гаражах и даже на кладбище. Группа планировала использовать 20 мешков по 50 кг вещества для изготовления тонны взрывчатки.

Ушли в подполье.

Когда в 2024-ом начались активные оперативные действия, группа ушла в подполье. Укрывателями террористов стали знакомые. По данным УФСБ России по Республике Дагестан, преступники тщательно конспирировались. Отключали телефоны, встречались ночью, координаты скидывали в мессенджеры.

Скрыться не позволили цифровые следы. Следствие выстроило цепочку из выписок банка, истории заказов на маркетплейсах, привязки к базовым станциям сотовой связи и GPS-координат тайников. На страйкбольной маске эксперты нашли ДНК Ямлихана, химический анализ подтвердил остатки взрывчатки на ёмкостях, служебная собака помогла обнаружить закопанный арсенал.

«Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 11 участников террористического сообщества», — сообщила rostov.aif.ru пресс-секретарь Южного окружного военного суда Виктория Мищенко.

Фигурантам инкриминируются организация террористического сообщества и участие в нём, вербовка, незаконный оборот взрывчатых веществ, изготовление бомб, а также подготовка к теракту (статьи 205.4, 205.1, 222.1, 223.1 и 205 УК РФ).

Дело, согласно данным картотеки ЮОВС, уже передано судье. Дата заседания пока не назначена, но можно не сомневаться, что нарушители получат по заслугам.

*Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

