Полицейские вернули жительнице Красноярска украденное колье с бриллиантами

В Красноярске полицейские раскрыли кражу золотого колье с бриллиантами и вернули его владелице. 16 апреля в МВД по Красноярскому краю поделились подробностями этого дела.
Все началось с того, что в дежурную часть обратилась 33-летняя жительница Красноярска. Она рассказала, что из ее квартиры пропали колье, кольцо и серьги общей стоимостью более 350 тысяч рублей.
Под подозрение попал бывший сожитель женщины, с которым она недавно рассталась. Полицейские нашли и задержали мужчину. Выяснилось, что он заходил в квартиру, пока «бывшая» лежала в больнице и забрал ее ювелирные украшения. Похищенное он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на себя.
Сотрудникам МВД удалось найти и изъять колье стоимостью 302 тысячи рублей. Украшение вернули потерпевшей. Женщина поблагодарила полицейских за быструю и профессиональную работу.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы. Пока идет следствие, фигурант находится под подпиской о невыезде.