Силы ПВО уничтожили за ночь 207 украинских беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 207 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
В оборонном ведомстве добавили, что дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 207 украинских беспилотных летательных аппаратов, — цитирует заявление МО РФ ТАСС.
16 апреля в Туапсе Краснодарского края занятия в городских школах и других учебных заведениях отменили для первой смены. В детских садах города организованы дежурные группы.
В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины по жилым домам в Туапсе погибли двое несовершеннолетних — пяти и 14 лет. Пострадали еще двое взрослых, им оказывают медицинскую помощь.