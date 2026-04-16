Силы ПВО уничтожили за ночь 207 украинских беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 207 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 207 украинских беспилотных летательных аппаратов, — цитирует заявление МО РФ ТАСС.

16 апреля в Туапсе Краснодарского края занятия в городских школах и других учебных заведениях отменили для первой смены. В детских садах города организованы дежурные группы.

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины по жилым домам в Туапсе погибли двое несовершеннолетних — пяти и 14 лет. Пострадали еще двое взрослых, им оказывают медицинскую помощь.

