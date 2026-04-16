В Ачинске завели дело после избиения 13-летнего подростка

В Ачинске Красноярского края возбудили уголовное дело после избиения 13-летнего подростка. По данным регионального ГУ МВД, мужчину подозревают в нападении с использованием металлической ложки для обуви.

В ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что дело возбуждено по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («хулиганство с применением насилия»). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В полиции уточнили, что сигнал поступил из медучреждения, куда обратился мальчик 2012 г. р. с травмами. Ему оказали помощь и отпустили домой, после чего он рассказал, что его избил незнакомый мужчина.

Мать подростка заявила в полицию, что ее сын находился с друзьями в подъезде жилого дома. По ее словам, неизвестный мужчина решил прогнать детей, догнал одного из них и нанес ему несколько ударов металлической ложкой для обуви, передает Telegram-канал МВД.

О самом инциденте стало известно утром 16 апреля. Мальчика спас проходивший мимо мужчина, который остановил агрессора, а затем помог пострадавшему подняться и отвел его домой.