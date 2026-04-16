Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голый грабитель месяц держал целый район в страхе — его взяли с дроном

В штате Вирджиния (США) задержан 21-летний мужчина, которого подозревают в серии краж и попыток проникновения в жилые дома. Об этом сообщает New York Post.

По данным полиции, Седрик Уокер в течение месяца действовал в городе Сентервилл. Он передвигался по району без одежды, оставаясь лишь в обуви и тканевой маске. Следствие считает, что он проник в несколько домов и похитил ценности, а также предпринял ряд неудачных попыток взлома.

Операция по задержанию прошла рано утром. Сотрудники полиции организовали засаду и использовали беспилотник для наблюдения. Когда подозреваемый попытался скрыться, его маршрут отслеживали с воздуха. Мужчина перелез через забор и укрылся в чужом доме, однако был обнаружен с помощью тепловизора и задержан.

После задержания жители района вышли на улицы. По словам очевидцев, люди реагировали на происходящее аплодисментами.

Уокеру предъявлены обвинения по нескольким эпизодам кражи со взломом, покушения на кражу и непристойного поведения. Суд постановил оставить его под стражей без права внесения залога.

