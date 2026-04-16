В Черемхово будут судить мужчину за убийство сторожа, совершённое в 2007 году

По версии следствия, в июле 2007 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию производственной базы в рабочем посёлке Михайловка Черемховского района. В гараже, где находился сторож, злоумышленник потребовал отдать ему мобильный телефон, после чего нанёс потерпевшему удары по голове. Затем он облил лежащего на полу мужчину легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Скрываясь с места преступления, злоумышленник намеренно подпёр дверь и ворота гаража. Смерть сторожа наступила в больнице спустя несколько дней.
Долгое время преступление, совершённое в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. Однако в 2025 году следователям СК и криминалистам при содействии полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался житель Черемховского района, который в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии за убийство женщины, совершённое в 2021 году.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.