Более 800 птиц пострадали после новых выбросов нефтепродуктов в Анапе

В реабилитационный центр в селе Витязево Краснодарского края доставили более 800 птиц. Все они пострадали из-за новых выбросов нефтепродуктов в акватории Черного моря рядом с Анапой. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил директор «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

Он призвал жителей Анапы помочь с очисткой птиц от нефтепродуктов. По его словам, в единственном реабилитационном центре в Витязеве сложилась тяжелая ситуация, и там очень нужны волонтеры.

— Там большая еще проблема в том, что нерегулярно вывозят вот эту замазученную воду после мойки птиц. Это опасный отход, и это должно делаться на регулярной основе администрацией Анапы, — заявил Пукалов в беседе с «Вестями».

15 апреля около побережья Анапы зафиксировали разлив нефтепродуктов протяженностью около 170 метров.

Еще в феврале на побережье Анапы после ночного шторма обнаружили десятки птиц в мазуте. Волонтеры полагают, что это могут быть последствия катастрофы в Керченском проливе в декабре 2024 года. Что произошло в конце 2024 года и могут ли новые обстоятельства быть последствиями той катастрофы — в материале «Вечерней Москвы».