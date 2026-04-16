Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Вильгельма Пика в Москве

Пожар произошел в четверг, 16 апреля, в многоквартирном доме на улице Вильгельма Пика в Москве. По данным ТАСС, в результате инцидента погиб один человек.

Сообщается, что площадь пожара составила 35 квадратных метров: загорелись мебель и личные вещи. После ликвидации возгорания в квартире обнаружили погибшего, еще семь человек удалось спасти.

— Пожар произошел в трехкомнатной квартире на первом этаже многоэтажного дома на улице Вильгельма Пика. Из дома спасены семь человек, трое из них непосредственно из горящей квартиры, — передает агентство.

15 апреля два человека погибли, еще двое пострадали в результате пожара в частном доме и хозяйственной постройке в Новой Москве. По данным СМИ, инцидент произошел из-за взрыва газовых баллонов в двухэтажной мастерской. В результате происшествия пострадал владелец мастерской, его госпитализировали с ожогами.