Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Вильгельма Пика в Москве

Пожар произошел в четверг, 16 апреля, в многоквартирном доме на улице Вильгельма Пика в Москве. По данным ТАСС, в результате инцидента погиб один человек.
Сообщается, что площадь пожара составила 35 квадратных метров: загорелись мебель и личные вещи. После ликвидации возгорания в квартире обнаружили погибшего, еще семь человек удалось спасти.
— Пожар произошел в трехкомнатной квартире на первом этаже многоэтажного дома на улице Вильгельма Пика. Из дома спасены семь человек, трое из них непосредственно из горящей квартиры, — передает агентство.
15 апреля два человека погибли, еще двое пострадали в результате пожара в частном доме и хозяйственной постройке в Новой Москве. По данным СМИ, инцидент произошел из-за взрыва газовых баллонов в двухэтажной мастерской. В результате происшествия пострадал владелец мастерской, его госпитализировали с ожогами.