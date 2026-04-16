Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Вильгельма Пика в Москве

15 апреля два человека погибли, еще двое пострадали в результате пожара в частном доме и хозяйственной постройке в Новой Москве. По данным СМИ, инцидент произошел из-за взрыва газовых баллонов в двухэтажной мастерской. В результате происшествия пострадал владелец мастерской, его госпитализировали с ожогами.