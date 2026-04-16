Газ горит — тушить нельзя: МЧС объяснило правила при утечке

МЧС России предупредило о правилах поведения при утечке бытового газа и возгорании. Ведомство подчеркивает, что тушить пламя в такой ситуации запрещено.
По данным МЧС, пока газ горит, риск взрыва ниже. Попытка погасить огонь может привести к мгновенному взрыву из-за скопления газа в помещении.
При утечке необходимо в первую очередь перекрыть подачу газа. После этого следует открыть окна для проветривания и как можно быстрее покинуть помещение.
Спасатели рекомендуют действовать быстро, по возможности задержав дыхание и прикрыв нос и рот влажной тканью. Уже вне квартиры необходимо отключить электричество в щитке и вызвать аварийную газовую службу по номеру 04, а также пожарных.
В ведомстве отмечают, что дополнительным признаком опасности является изменение цвета пламени. Если оно становится красным или желтым, это может свидетельствовать о неполном сгорании газа. В таком случае плиту нужно немедленно выключить и вызвать специалистов.
По оценке МЧС, концентрация газа в помещении на уровне 5−15% от объема воздуха может привести к удушью или стать причиной пожара.
