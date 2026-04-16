Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Газ горит — тушить нельзя: МЧС объяснило правила при утечке

МЧС России предупредило о правилах поведения при утечке бытового газа и возгорании.

МЧС России предупредило о правилах поведения при утечке бытового газа и возгорании. Ведомство подчеркивает, что тушить пламя в такой ситуации запрещено.

По данным МЧС, пока газ горит, риск взрыва ниже. Попытка погасить огонь может привести к мгновенному взрыву из-за скопления газа в помещении.

При утечке необходимо в первую очередь перекрыть подачу газа. После этого следует открыть окна для проветривания и как можно быстрее покинуть помещение.

Спасатели рекомендуют действовать быстро, по возможности задержав дыхание и прикрыв нос и рот влажной тканью. Уже вне квартиры необходимо отключить электричество в щитке и вызвать аварийную газовую службу по номеру 04, а также пожарных.

В ведомстве отмечают, что дополнительным признаком опасности является изменение цвета пламени. Если оно становится красным или желтым, это может свидетельствовать о неполном сгорании газа. В таком случае плиту нужно немедленно выключить и вызвать специалистов.

По оценке МЧС, концентрация газа в помещении на уровне 5−15% от объема воздуха может привести к удушью или стать причиной пожара.

