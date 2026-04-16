В двух детсадах Южно-Сахалинска выявили кишечную инфекцию

Сразу в двух детских садах Южно-Сахалинска была обнаружена кишечная инфекция. Об этом сообщила городская администрация на своем официальном сайте.
«Случаи заболевания были выявлены в детских садах 56, 57. По информации департамента образования, уже известно, что по результатам лабораторного исследования смывов в обоих садах — инфекция не выявлена», — указано в заявлении.
Роспотребнадзор обязал оба учреждения провести санитарные мероприятия. Детсады уже приступили к выполнению предписаний. Работа учреждений при этом не прерывается — они функционируют в обычном режиме.
Также руководство организаций усилило контроль за состоянием здоровья воспитанников. Там ежедневно проходит утренний осмотр детей и строго соблюдаются санитарные нормы. Помимо этого, в садиках на постоянной основе ведется профилактика острых кишечных инфекций.
KP.RU прежде писал, что на днях в Муроме резко возросла заболеваемость острой кишечной инфекции. По сведениям региональных властей, в больницы обратились уже 375 человек. Среди них числятся 188 детей и 187 взрослых.