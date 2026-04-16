Пожизненно осужденный экс-сенатор подал иск — требует компенсацию за продукты

Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, подал иск к администрации учреждения. Он требует компенсацию морального вреда за невыдачу продуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Заявление находится в производстве Соль-Илецкого районного суда. Заседание назначено на 23 апреля. В иске Арашуков просит признать действия администрации незаконными, обязать устранить нарушения и взыскать 100 тысяч рублей компенсации, а также расходы на госпошлину.
Речь идет о продуктах, которые, по утверждению истца, не были выданы по его заявлению от 2 марта 2026 года. Ранее он уже жаловался на аналогичные ситуации — в частности, на отсутствие холодной закуски в обед и двух яиц в неделю. Тогда суд отказал в удовлетворении требований.
Арашуков находится в колонии после приговора по делу об организации преступного сообщества, убийствах и хищении газа. Его задержали 30 января 2019 года на заседании Совета Федерации. Позже под стражу взяли и его отца, Рауля Арашукова.
В декабре 2022 года суд присяжных признал их виновными. По версии следствия, они причастны к убийствам Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также к хищению газа у «Газпрома» на сумму 4,4 млрд рублей. Суд назначил пожизненное лишение свободы.
Позже против Арашукова возбудили еще одно уголовное дело — о даче взятки сотруднику УФСИН через посредника. Следствие считает, что речь идет о 3 млн рублей за создание особых условий содержания. В январе 2026 года суд приговорил его к 10 годам лишения свободы и штрафу 120 млн рублей. По совокупности наказаний ему окончательно назначено пожизненное заключение и штраф.
