Кишечную инфекцию выявили в детских садах пригорода Южно-Сахалинска

Случаи кишечной инфекции выявили в двух детских садах населенного пункта Дальний под Южно-Сахалинском. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в администрации областного центра.
Речь идет о дошкольных учреждениях № 56 и № 57. Точное число заболевших не раскрывается. При этом, как утверждают в департаменте образования, лабораторные исследования смывов в помещениях не выявили возбудителя инфекции.
По факту произошедшего в районе проводится плановая промывка водопроводных сетей. Кроме того, в связи с этим организован подвоз воды как к детским садам, так и к жилым домам. Введены усиленные санитарные меры, передает пресс-служба.
Тем временем в городе Муром в период с 7 по 13 апреля от кишечной инфекции пострадали 679 человек. Амбулаторную помощь оказали 558 гражданам, включая 258 детей.
7 апреля показ спектакля Красноярского музыкального театра «Бой с тенью», который должен был состояться 6 апреля в московском Театре Моссовета, также отменили из-за отравления 28 сотрудников театра.