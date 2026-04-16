В Ленобласти задержали группу теневых банкиров

Сотрудники полиции Петербурга и Ленобласти совместно с коллегами из ФСБ и Северо-Западной оперативной таможни пресекли деятельность группы теневых банкиров. Об этом сообщает ведомство.
По данным МВД, в организованной группе участвовали 39-летняя женщина, а также 36-летний и 42-летний мужчины. Они незаконно выводили деньги за рубеж и вели банковскую деятельность.
Свою деятельность члены группировки осуществляли под видом оплаты внешнеторговых контрактов. В банки предоставлялись документы на поставку строительных материалов и иной продукции. Фактически поставки не осуществлялись, а на основании подложных контрактов на счета иностранных фирм переводились многомиллионные суммы.
Кроме того, фигуранты оказывали услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации. Их общий объём превысил 600 миллионов рублей, а доход самих «банкиров» составил 24 миллиона.
В ходе обысков у задержанных изъяли деньги и технику, в том числе средства связи, использовавшиеся в противоправной деятельности. Все трое фигурантов по решению суда отправлены в СИЗО. Следствие по делу продолжается.