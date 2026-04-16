Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти задержали группу теневых банкиров

Стражи порядка перекрыли канал вывода денежных средств за рубеж.

Сотрудники полиции Петербурга и Ленобласти совместно с коллегами из ФСБ и Северо-Западной оперативной таможни пресекли деятельность группы теневых банкиров. Об этом сообщает ведомство.

По данным МВД, в организованной группе участвовали 39-летняя женщина, а также 36-летний и 42-летний мужчины. Они незаконно выводили деньги за рубеж и вели банковскую деятельность.

Свою деятельность члены группировки осуществляли под видом оплаты внешнеторговых контрактов. В банки предоставлялись документы на поставку строительных материалов и иной продукции. Фактически поставки не осуществлялись, а на основании подложных контрактов на счета иностранных фирм переводились многомиллионные суммы.

Кроме того, фигуранты оказывали услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации. Их общий объём превысил 600 миллионов рублей, а доход самих «банкиров» составил 24 миллиона.

В ходе обысков у задержанных изъяли деньги и технику, в том числе средства связи, использовавшиеся в противоправной деятельности. Все трое фигурантов по решению суда отправлены в СИЗО. Следствие по делу продолжается.

СК