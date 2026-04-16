Занимавшуюся скотокрадством ОПГ ликвидировали в ЗКО

«При координации прокуратуры путем дачи указаний и инициирования негласных следственных действий пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся длительное время хищением скота на территории области», — говорится в сообщении в четверг.
По версии следствия, участники ОПГ, в которую входили ветеринарные врачи, организовали схему реализации похищенного скота путем его легализации через базу данных.
По данным генпрокуратуры, подозреваемые взяты под стражу и сотрудничают со следствием.
«Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иные сведения досудебного расследования не подлежат разглашению», — заключили в ведомстве.