Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Занимавшуюся скотокрадством ОПГ ликвидировали в ЗКО

Уральск. 16 апреля. КазТАГ — В Западно-Казахстанской области пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся скотокрадством, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«При координации прокуратуры путем дачи указаний и инициирования негласных следственных действий пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся длительное время хищением скота на территории области», — говорится в сообщении в четверг.

По версии следствия, участники ОПГ, в которую входили ветеринарные врачи, организовали схему реализации похищенного скота путем его легализации через базу данных.

По данным генпрокуратуры, подозреваемые взяты под стражу и сотрудничают со следствием.

«Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иные сведения досудебного расследования не подлежат разглашению», — заключили в ведомстве.