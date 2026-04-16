ТАСС: Миллиардеру Сулейманову добавили к организации двух убийств создание ОПС

Сулейманова арестовали в начале октября прошлого года. Миллиардера подозревают в организации убийств чиновника Георгия Таля и экс-сотрудника «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова. Эти преступления произошли более 20 лет назад. Силовики также задержали двух соучастников дела. Один из них дал показания на Сулейманова, но скончался от остановки сердца по пути в отдел.