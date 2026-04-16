ТАСС: Миллиардеру Сулейманову добавили к организации двух убийств создание ОПС

Следствие ужесточило обвинение миллиардеру Ибрагиму Сулейманову по делу об организации двух убийств и покушения, добавив особо тяжкий состав — создание преступного сообщества. Об этом в четверг, 16 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что другим фигурантам дела о заказных убийствах следствие также вменило участие в преступном сообществе.
— Кроме организации двух убийств и одного покушения на убийство Сулейманову вменили в вину совершение еще одного особо тяжкого преступления — организация преступного сообщества (ОПС), — передает агентство.
Сулейманова арестовали в начале октября прошлого года. Миллиардера подозревают в организации убийств чиновника Георгия Таля и экс-сотрудника «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова. Эти преступления произошли более 20 лет назад. Силовики также задержали двух соучастников дела. Один из них дал показания на Сулейманова, но скончался от остановки сердца по пути в отдел.
Впоследствии миллиардер, которого суд отправил в СИЗО, пожаловался на состояние здоровья. У мужчины ухудшилось самочувствие после перенесенного инфаркта миокарда и комы.