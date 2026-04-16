Авто перекрыло проезд к горящему зданию: как решают проблему в ДЧС Алматы

«Зачастую сотрудники ДЧС сталкиваются с проблемой затрудненного проезда пожарной техники для оказания экстренной помощи. В таких случаях проводятся профилактические и превентивные мероприятия совместно с сотрудниками Департамента полиции. Для эвакуации транспортных средств, мешающих проезду экстренных служб, в гарнизоне Алматы имеется специальная техника. Однако самый эффективный метод борьбы — это недопущение парковки транспортных средств в неположенных местах. Каждый житель и гость города Алматы должен понимать, что, оставляя автомобиль в неположенном месте, он затрудняет работу экстренных служб», — сообщил Константин Канин на брифинге в РСК.
По его словам, самая действенная мера — это экстренная. Вызов эвакуатора происходит автоматически, параллельно с другими действиями. «Есть понятие — ранг расписания выездов. Если поступает сообщение о загорании в многоквартирном доме, все действия отрабатываются автоматически. На место сразу выезжают сотрудники Департамента полиции. Все службы работают в комплексе. Поиск водителей транспортных средств — прерогатива дорожной полиции. Они выезжают на место и выполняют эти функции. Все работы проводятся параллельно. Диспетчер, принимающий и обрабатывающий информацию, автоматически оповещает службу спасения и сотрудников ДП, и все службы экстренно отправляются на место», — объяснил Канин.